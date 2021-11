CdS: “Lobotka come Jorginho, ha sbagliato pochissimo”

Lobotka sorprende tutti, 150 palloni giocati come faceva Jorginho.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermato sulla prestazione dello slovacco fornita domenica scorsa contro la Lazio, ecco quanto evidenziato dal quotidiano:

“Lobotka ha giocato 150 palloni, come un tempo capitava a Jorginho, ne ha sbagliati pochissimi e tutti gli altri, quelli buoni, li ha distribuiti con un tocco, massimo due. Fra infortuni e panchina è andato in campo tre volte, anche se sempre da titolare, eppure domenica sera è sembrato dentro la squadra come se ne fosse da tempo parte integrante. Ha alleggerito Fabian di alcune responsabilità, stavolta il primo riferimento era Lobotka”.