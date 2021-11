Arbitri & Arbitri – Ivano Pezzuto è l’arbitro di Sassuolo-Napoli

Arbitri & Arbitri – Ivano Pezzuto sarà l’arbitro di Sassuolo-Napoli, gara valida per la quindicesima giornata di campionato.

Arriva un’altra vittoria azzurra per Luciano Spalletti al Maradona, contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il Napoli si aggiudica la vetta della classifica a più 3 punti dalla nemica numero uno rossonera e a più 4 dall’Inter. L’imminente sfida di domani, contro il Sassuolo sarà un match fondamentale per stabilire le gerarchie della Serie A, e soprattutto, riportare serenità e sicurezza nella mente dei partenopei, pretendenti numero uno al titolo annuale. Non sarà una prova semplice quella contro i neroverdi, che durante la quattordicesima giornata di campionato sono riusciti a battere il Milan di Pioli, proprio a San Siro.

Il Napoli scenderà in campo al Mapei Stadium mercoledì alle ore 20:45, per disputare il match contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. La quindicesima giornata di campionato, in vista di Sassuolo-Napoli, è stata affidata alla direzione di Ivano Pezzuto, appartenente alla sezione AIA di Lecce. I due assistenti saranno Stefano Alassio e Stefano Liberti . Il quarto uomo sarà Antonio Di Martino. Al VAR Luigi Nasca, affiancato da Pasquale De Meo.

Ivano Pezzuto nasce a Lecce nel 1984. Nel 1999 decide di intraprendere la carriera arbitrale, alla tenera età di 15 anni. Diventa arbitro effettivo presso la sezione della sua città il 24 aprile dello stesso anno. In soli tre anni scala tutte le categorie provinciali, riuscendo nel 2001, a raggiungere quelle regionali della Puglia. Nel 2007 approda alla CAI (Commissione Arbitri Interregionali) nel 2008 viene promosso in Serie D dalla Commissione Arbitri Nazionali. Nell’estate del 2011 viene promosso in Lega Pro. Passa altri tre anni nella prima categoria del calcio professionistico, che termineranno con i play-off di categoria per la stagione sportiva 2013-2014.

Il 1° luglio del 2014 viene promosso in CAN-B ed ha modo di esordire nella cadetteria il 30 agosto del medesimo anno, dirigendo Avellino-Pro Vercelli, che terminò 1-0. In seguito a 18 presenze in serie cadetta, il salentino sbarca nella massima serie nazionale, arbitrando Sassuolo-Palermo al Mapei Stadium, affiancato da Nicola Rizzoli come addizionale. Al termine della stagione 2019-2020 conta 3 presenze in Serie A. Il 1° settembre del 2020 viene inserito nell’organico della CAN A-B – nata dall’accorpamento di CAN A e CAN B -, dunque dirigerà sia in Serie A che in Serie B. Nel 2020-2021 viene designato in 5 partite di Serie A e per 9 in cadetteria.

I precedenti del Napoli con Ivano Pezzuto

E’ la prima direzione di Pezzuto con il Napoli in Serie A.

I precedenti del Sassuolo con Ivano Pezzuto

I precedenti del Sassuolo con il fischietto pugliese sono positivi, infatti i neroverdi non sono mai stati sconfitti nei match diretti da lui. Sono quattro le sfide dirette da Pezzuto, due vittorie e due pareggi. Le sue ultime direzioni con la squadra dell’Emilia Romagna risalgono al 2021: 1-1 col Parma al Mapei e contro il Crotone 1-2.

Barbara Marino

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caso plusvalenze, trema anche il Napoli per l’operazione Osimhen

Ravezzani sulle plusvalenze Juventus: “Fossi in Agnelli sarei preoccupato!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Caso Luca Morisi, Procura chiederà archiviazione