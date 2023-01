Corriere dello Sport – Cheddira-Caprile, il Napoli frena: trattativa rimandata a giugno.

Secondo le testimonianze del quotidiano, in questo mercato invernale, il Napoli non sarebbe più intenzionato a prendere Walid Cheddira ed Elia Caprile: “Il doppio affare Cheddira-Caprile al Napoli non si farà in questa sessione di calciomercato. Alla base non c’è un problema tra società, piuttosto una questione legata alle prospettive che i due calciatori preferiscono valutare in ottica futura: al momento. Entrambi vogliono giocare e crescere e per adesso Bari rappresenta ciò che cercano poi tra qualche mese si faranno le opportune valutazioni”.

Fonte foto: Instagram @walo_98

