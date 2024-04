Canale 21 – Chiariello: “ADL ha compromesso la stagione, compiendo 5 errori capitali”

Il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto in diretta a ‘Campania Sport’, per parlare della stagione del Napoli: “Il presidente De Laurentiis ha commesso 5 errori capitali che hanno compresso la stagione del Napoli. L’aver scelto Garcia e Mazzarri, non aver sostituito Kim, l’allontanamento di Sinatti e l’aver imposto di non inserire Zielinski nella lista Champions. L’allontanamento di Sinatti è atto l’errore più grave di tutti, De Laurentiis doveva imporsi con Garcia”.

