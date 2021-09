Chiariello: “Ospina catastrofico con i piedi, Lozano? Lontano dal giocatore della scorsa stagione”

Arrivano le dichiarazioni del giornalista dopo il pareggio in terra inglese

Umberto Chiariello ha commentato il pareggio tra Leicester e Napoli nel corso della trasmissione Tutti in Europa, in onda su Canale 21.

Queste le sua parole:

“Cosa dire della partita tra il Leicester e il Napoli? Parto subito affermando che la difesa mi ha lasciato perplesso. Comincio subito con David Ospina. Il colombiano è stato autore di una ottima uscita, poi però ha commesso una serie di errori. Sul goal preso va di piede, stesso discorso sulla rete annullata al Leicester. Lo allena Garella? Con i piedi è stato catastrofico.

Koulibaly e Rrahmani meritano tra il sei e il 6-5. Anguissa non ha ripetuto la prova offerta contro la Juventus anche perché non ha avuto la giusta collaborazione, ma è comunque da sufficienza piena. Male Hirving Lozano, è lontano dal calciatore ammirato nella scorsa stagione. Lorenzo Insigne non ha brillato, per lui una sufficienza striminzita. Ounas e Politano sono stati determinanti: per loro un bel sete in pagella. 6.5 per Petagna. Spalletti sta dando un’anima alla squadra, la giusta serenità”.

