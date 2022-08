Chiariello: “Ronaldo gratis più 130 milioni per Osimhen? Non c’è manco da discutere”

Ronaldo al Napoli, parla Chiariello

Umberto Chiariello, scrive così su twitter in merito ai rumors che vedono Cristiano Ronaldo al Napoli e Osimhen al Manchester United:

“Parliamoci chiaro: io mi terrei Osi, ma se davvero Mendes riesce a portare CR7 quasi gratis e 130 milioni per Osimhen non c’è manco da discutere, sarebbe l’affare del secolo. Con CR7 e Navas ci sarebbero i leader vincenti in un gruppo forte: dopo Diego, CR7 ci può far vincere”

