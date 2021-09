Chiellini: “La Juventus è nella tempesta ma ci rialzeremo”

Giorgio Chiellini rilascia alcune dichiarazioni sulla situazione attuale della Juventus.

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Repubblica riguardo la situazione della Juvuentus.

“Abbiamo bisogno di tempo per trovare un equilibrio. Quando ci sono grossi scossoni, dobbiamo riequilibrarci e ripartire. Nel mondo di oggi non c’è pazienza si vuole tutto subito. La realtà è che serve avere pazienza e mantenere il giusto equilibrio, siamo in tempesta ma ci rialzeremo. C’è tempo e più avanti tireremo le somme.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ordine: “Dazn non funziona ma la colpa è dei presidenti di Serie A”

Adani arriva a Rai Sport, il Direttore: “Lo abbiamo corteggiato a lungo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incidente rally, nove avvisi di garanzia a Reggio Emilia