Ordine: “Dazn non funziona ma la colpa è dei presidenti di Serie A”

Franco Ordine, giornalista, ha parlato della questione Dazn ma anche dei Presidenti di Serie A.

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto nella trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo. Egli ha parlato della questione di Dazn, la piattaforma finita nelle polemiche per non offrire un servizio adeguato agli utenti. Tuttavia il giornalista non si concentra solo su tale problema, ma attacca anche i Presidenti della Serie A.

” Non è normale quello che è successo in occasione di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Bisogna risolvere il problema. Il processo dello streaming deve andare avanti, altrimenti si ritorna ai messaggi di fumo. DAZN sta commettendo troppi errori, la stagione è iniziata da più di un mese ed è chiaro che esiste un problema. Tuttavia i veri colpevoli sono i presidenti, che per guadagnare qualche soldo in più hanno messo da parte la passione dei tifosi, come dimostrano i dati di audience, decisamente più bassi rispetto al passato.”

