Chiellini: "State tranquilli, vado dal presidente e firmo: non parlate".

Giorgio Chiellini tranquillizza gli ex compagni di squadra in merito all’indagine in atto sulle plusvalenze e sul bilancio della Juventus. A quanto pare, l’ex capitano bianconero, avrebbe scritto in una chat WhatsApp a tutta la squadra:

“Ragazzi state tranquilli, vado dal presidente e firmo una scrittura a garanzia”, le parole di Chiellini che poi avrebbe specificato come sarebbe in seguito uscito un comunicato stampa “diverso” da quanto pattuito per “questioni di Borsa”. Invitando allo stesso tempo i compagni a “non parlarne” coi giornalisti.

