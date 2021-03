Chisoli, pres. Spezia: “Italiano sta facendo un grande lavoro, mai chiesto di andare via”

Spezia, il pres. Chisoli sul tecnico Italiano

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss parlando del tecnico Italiano. Di seguito le sue dichiarazioni:

Chisoli pres. Spezia:

“Speravamo di concludere il campionato nonostante l’emergenza. Rimandare le partite o meno è competenza della Lega e non entro nel merito, ma capisco e la mia solidarietà va ai avoroclub che hanno tanti positivi e non possono essere competitivi. Italiano poteva andare via l’anno scorso ma è restato e gli abbiamo prolungato il contratto. Sta facendo un gran lavoro e spero che resti a lungo con noi. Ho un rapporto cordiale con De Laurentiis che incontro alle riunioni e mi auguro che si possano trovare insieme soluzioni per il bene del calcio. Stiamo facendo una grande impresa e speriamo di rimanere in Serie A e il premio sarebbe trattenere il nostro Italiano con noi. E’ concentratissimo sulla stagione in corso e non ha mai chiesto di andare via. Avremo modo di programmare insieme anche la prossima stagione regalandogli altri strumenti per fare ancora meglio”.

