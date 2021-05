Ottaiano: “Non sottovaluterei la pista Claudio Ranieri al Napoli!”

Antonio Ottaiano, ex agente di Insigne, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha ipotizzato l’arrivo di Ranieri al Napoli.

Per Claudio Ranieri sarebbe un ritorno, ha già allenato il Napoli nella stagione 1991-1992:

È Allegri il prefirito di ADL?

“Il presidente ci ha mirato ma senza la squadra in Champions, dubito che Allegri possa accettare, sarebbe un colpo straordinario, per il club e per la città. Penso che le alternative siano Simone Inzaghi oppure Fonseca ma non sarebbe male anche una figura come Claudio Ranieri, un tecnico sottovalutato. Quando si dà del bollito a qualcuno bisogna andarci cauti, accadde anche con il passaggio di Pirlo alla Juve.”

