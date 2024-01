Colloquio tra Mazzarri e Kvaratskhelia: ecco il motivo

Secondo Il Mattino ci sarebbe stato un colloquio tra Walter Mazzarri e Khvicha Kvaratskhelia durante il ritiro della squadra.

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri e l’attaccante Khvicha Kvaratskhelia sarebbero stati protagonisti di un colloquio durante il ritiro del club azzurro.

Il quotidiano Il Mattino ha riportato la suddetta notizia spiegandone anche le ragioni.

Di seguito quanto si legge:

“Il georgiano, nonostante la zuffa social tra il suo agente e Osimhen con il suo clan, resta uno dei pallini di Walterone: è stato a lungo a colloquio con lui nell’hotel flegreo, spiegando che deve stare attento a non rispondere alle provocazioni, a non reagire a calci e calcetti. Con il tecnico di San Vincenzo, si è avvicinato alla porta per vie centrali. Dopo cinque giorni di ritiro, Mazzarri deve dimostrare di poter risalire una china impervia: comunque vada, stasera il ritiro si interrompe.”

