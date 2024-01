Traoré, l’ex agente: “Napoli interessato a lui da tempo”

Antonino Imbroglia, ex gente di Hamed Traorè, ha parlato dell’interesse del Napoli nei confronti del giocatore.

L’ex agente di Hamed Traorè è intervenuto ai microfoni di “Radio Crc”, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, ed ha parlato dell’interesse del Napoli nei sui riguardi.

Secondo le parole di Antonino Imbroglia l’interesse da parte di Aurelio De Laurentiis era già presente quando l’ivoriano indossava la maglia del Sassuolo.

Di seguito le sue parole:

“Quando Traorè era a Sassuolo ed io ero il suo agente ho ricevuto una telefonata da parte di Aurelio De Laurentiis che mi chiedeva informazioni sul ragazzo. È sempre molto strano per quanto mi riguarda che chiami il presidente quando in società c’è un direttore sportivo, per cui lo dissi a Giuntoli che mi ringraziò. La cosa però andò avanti per poco tempo. Traoré ad Empoli faceva la mezzala poi si è trasformato in un esterno offensivo ed è stato un successo. Poi è andato in Inghilterra che già non stava bene, la malaria l’ha presa adesso, ma giocava poco perché il problema alla caviglia non l’ha risolto in maniera definitiva. Se sta bene a Napoli può recitare un buon ruolo perché è un giocatore forte. Questa è la mia lettura, poi credo che il Napoli in questo momento viva tanti problemi in cui anche i giocatori bravi stanno diventando meno bravi. Oggi è difficile, basti vedere Di Lorenzo che è stato un robot per tutti questi anni e ora anche lui è in difficoltà, ma non è diventato scarso.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Martinez Quarta: “Sogno la Champions League con la Fiorentina”

Il Napoli accelera per Barak, trattativa in chiusura

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Miriam Leone parla per la prima volta del figlio Orlando: “La maternità ti riempie di dubbi e di amore”