Napoli-Salernitana, Gaetano in campo al posto di Zielinski

In occasione della sfida tra Napoli e Salernitana Gianluca Gaetano potrebbe scendere in campo al posto di Piotr Zielinski.

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15, è in programma il match tra Napoli e Salernitana. L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione sulla probabile formazione di Walter Mazzarri. Il quotidiano si è soffermato in particolare su due ballottaggi: Gianluca Gaetano sarebbe in vantaggio su Piotr Zielinski, mentre Giovanni Simeone sarebbe favorito su Giacomo Raspadori.

Di seguito quanto si legge in merito:

“Mazzarri non cambierà modulo (“Il 4-3-3 resta l’ideale, per noi”) e dovrà trovare un altro antidoto alla situazione di emergenza. “Non mi lamento più come in passato e prendo solo atto della situazione in cui ci troviamo, tra infortuni e Coppa d’Africa”. Mancheranno in sette e ci sono solo due ballottaggi, con Gaetano e Simeone favoriti su Zielinski e Raspadori. Il Napoli non segna dal 16 dicembre (4 partite) e l’ultima carta da giocare è la promozione tra i titolari del centravanti argentino, in mancanza di rinforzi.”

