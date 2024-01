Napoli-Salernitana, situazione d’emergenza per Inzaghi

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa in occasione di Napoli-Salernitana ed ha fatto il punto della situazione sugli assenti.

Napoli-Salernitana inizierà alle ore 15 ed il tecnico della squadra ospite Filippo Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa soffermandosi soprattutto sugli assenti.

Di seguito le sue parole:

“Kastanos non sta bene, Bohinen ha la febbre. Siamo questi e proveremo a fare del nostro meglio, consapevoli che siamo in crescita dal punto di vista fisico. I convocati sono quelli previsti, le assenze sono molte e negli ultimi due allenamenti, ho provato Pierozzi e Sambia come mezzali. A prescindere dal sistema di gioco, vorrei vedere lo stesso atteggiamento che ha contraddistinto la mia Salernitana dalla gara di Bergamo in poi. Con un calendario, tra l’altro, molto complicato. Queste partite si caricano da sole e possono essere utili per alzare il livello d’attenzione e di autostima.”

