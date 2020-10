Condizioni Insigne, trapela ottimismo sul recupero del capitano

La redazione di Sky Sport aggiorna sulle condizione fisiche di Lorenzo Insigne.

Sembrano non destare particolare ansia e preoccupazione le condizioni di Insigne. Il capitano azzurro si è infortunato nel corso del primo tempo di Real Sociedad-Napoli ed in giornata verrà sottoposto alle indagini mediche che sanciranno l’entità dell’infortunio che, come fatto filtrare da Sky, non dovrebbe essere nulla di grave.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, De Laurentiis elogia Gattuso: “Bravo a sfruttare tutta la rosa a disposizione”

Top & Flop – Real Sociedad-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, gesto d’amore nella prima foto di coppia della showgirl