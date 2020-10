Europa League – Si abbassano le quote per il passaggio del Napoli

All’Anoeta Stadium il Napoli sblocca la sua classifica nel girone F di Europa League.

Il cammino in Europa League del Napoli prende la direzione giusta alla seconda giornata. Gli azzurri si sono imposti per una rete a zero sul campo della capolista de La Liga. Complice il turnover, Gattuso ha rispolverato il sistema di gioco 4-3-3 per la prima volta nel corso della stagione lanciando l’inedito centrocampo con Lobotka, Demme e Bakayoko, Petagna al centro dell’attacco e facendo riposare Manolas, Di Lorenzo, Mertens, Fabian Ruiz, Osimhen e Lozano. La profondità e la qualità della rosa azzurra sono l’asso della manica del tecnico calabrese. Tranne il greco tutti hanno calcato il terreno di gioco spagnolo, in primis Lozano entrato nel corso del primo tempo per rilevare il capitano Insigne vittima di un fastidio muscolare.

Il calendario

A ritmo serrato, il Napoli affronterà già il prossimo giovedì, 5 novembre, il Rijeca in trasferta. I match di ritorno cominceranno il 26 novembre proprio con la formazione croata mentre il 3 dicembre gli azzurri faranno visita all’AZ Alkmaar. La fase a gironi si chiuderà con la sfida agli spagnoli del Real Sociedad, il 10 dicembre allo Stadio San Paolo.

La classifica

A guidare il girone sono gli olandesi dell’AZ a punteggio pieno dopo due partite, seguono Napoli e Real Sociedad con 3 punti e chiudono i croati del Rijeka. Il girone non è proibitivo per il Napoli e nonostante i 6 punti il passaggio del turno da parte dell’AZ è ancora fortemente in discussione in considerazione della presenza degli azzurri e del Real Sociedad che, seppur sconfitto, ha dimostrato di saper essere pericoloso; non può essere solo un caso il momentaneo primato davanti a Real Madrid e Barcellona.

Maura Montuori

