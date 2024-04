Corriere dello Sport – Conte è il primo obiettivo stagionale: ADL ci spera

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare del futuro del club. Aurelio De Laurentiis, ha un unico vero desiderio per la panchina: Antonio Conte. Tuttavia il tempo stringe, e il patron deve prendere quanto prima una decisione per iniziare a programmare il Napoli che sarà. Il primo step è stato raggiunto, andando a prendere Giovanni Manna in casa Juventus:

“Antonio Conte, invece, resta il primo desiderio di Adl sin dalla prima rivoluzione di ottobre, quando però declinò gentilmente l’invito del suo amico presidente a sostituire Garcia: si vedrà. Tra non molto: la programmazione, come conferma anche l’accordo anticipato con Manna, impone tempi brevi di percorrenza. Un po’ come quelli per raggiungere Monza da Torino (dove si giocherà la Fiorentina di Vincenzo Italiano domenica). O viceversa. O prima o poi”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verde, l’agente: “Il Napoli era interessato ma si innamorò di Vinovo”

Alvino: “Ecco quando uscirà il film sullo Scudetto del Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Palladino sulla panchina della Fiorentina: è lui il prescelto