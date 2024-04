Radio Napoli Centrale – Chiariello: “ADL è un grandissimo presidente, ma è sato un anno orribile”

Il giornalista Umberto Chiariello, in diretta a Un Calcio alla Radio, è intervenuto con il suo editoriale:

“Devo fare l’avvocato del diavolo. Quella di Napoli è una piazza difficile, molto particolare, già è particolare il fatto che è l’unica città metropolitana d’Italia a non avere due squadre. A Napoli, non si perde occasione per dare del ‘pappone’ a De Laurentiis, chiedendogli di vendere e andarsene. Avverso completamente questa posizione perché è contro la storia: i fatti mi dicono che De Laurentiis è stato un grandissimo presidente. Il Napoli ha avuto una gestione super corretta, super precisa, non ha mai fatto il passo più lungo della gamba.

Non posso accettare questa deriva populista forcaiola e sfascista, perché la storia dice altro. Però, questo non porta a una concezione fideistica del presidente, lo spirito critico deve essere sempre vigile e ribadire che questo è stato un anno orribile figlia delle scelte del presidente che resta il maggiore responsabile e ne è consapevole. Ciò che so è che De Laurentiis ha deciso di ripartire dal centro sportivo – ovunque esso sia – e da Giovanni Manna, da affiancare probabilmente a Vincenzo Italiano che ha dimostrato che allenatore è, nel bene e nel male. Giudichiamo dopo, registriamo i fatti e, al momento, sembrano essere positivi. L’unica cosa che voglio sapere: Aurelio, ma il centro sportivo che fine ha fatto?”

Fonte foto in evidenza — () Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verde, l’agente: “Il Napoli era interessato ma si innamorò di Vinovo”

Alvino: “Ecco quando uscirà il film sullo Scudetto del Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Palladino sulla panchina della Fiorentina: è lui il prescelto