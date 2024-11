Corriere dello Sport – Conte ha un solo dubbio di formazione: Olivera o Spinazzola

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui dubbi di formazione di Antonio Conte. L’ultimo a tornare a Castel Volturno, sarà Mathias Olivera, che dopo un’ottima prestazione con l’Uruguay, è pronto a rientrare alla base. L’allenatore dovrà valutare le condizioni del laterale, e decidere se rischiare la sua presenza o scegliere di schierare Leonardo Spinazzola.

“Olivera è diventato il padrone della fascia sinistra, ma le trasvolate oceaniche e le infinite trasferte per rispondere alle convocazioni della Celeste hanno già inciso in maniera determinante sulle scelte di formazione nel recente passato: a Empoli, dopo la sosta precedente, Conte lo ritrovò praticamente un giorno prima di giocare e dunque fu Spinazzola a partire dal primo minuto. Spina, tra l’altro un ex come Lukaku, è pronto a giocarsi le sue chance anche in questo caso: non resta che attendere domani, quando Mati tornerà a Castel Volturno per allenarsi e il tecnico e gli staff valuteranno le sue condizioni”.

