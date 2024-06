La Gazzetta dello Sport – Conte non rinuncia a Oriali: è fondamentale per la squadra

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione anche sullo staff di Antonio Conte. Il tecnico sta per firmare con il Napoli e le prossime ore saranno decisive. Tuttavia, non è stata trascurata l’importanza di Lele Oriali, per l’allenatore e non solo. Sarà il coordinatore dello staff, una figura fondamentale per il tecnico, poiché capace di gestire bene lo spogliatoio e fare da collante tra i giocatori, staff tecnico e società. Si legarono ai tempi della Nazionale, tanto che lo stesso Conte chiese la sua presenza durante l’esperienza all’Inter, dove ha riportato anche lo scudetto in nerazzurro.

