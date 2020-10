Mirone: “Elmas e Zielinski probabili negativi, su Ronaldo…”

Mirone su Elmas e Zielinski

Il prof. vincenzo Mirone, responsabile Consulta medica e tamponi Covid-19 della SSC Napoli,è intervenuto in diretta a imicrofoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Sono stati fornitti ulteriori dettagli, riguardo la situazione Covid-19 in casa Napoli. Ecco quanto dichiarato:

Sono tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati nel gruppo squadra, tra questi non ci sono quelli di Elmas e Zielinski, che risultanoancora positivi. Termina così l’isolamento fiduciario per i calciatori, la bolla è scoppiata. Domani ci sarà un nuovo tampone, ma in seguito ci sarà un tampone il venerdì o il sabato, prima della gara di campionato e uno prima della partita di Europa League. Quindi ci saranno solo due tamponi alla settimana. Con la quarantena ridotta a 10 giorni un giocatore non deve fare più le due settimane piene, viste le cariche virali basse e i molti asintomatici era una soluzione da attuare, c’è ottimismo. Ronaldo? Ho pensato che il Napoli e le Asl forse hanno fatto una grande cortesia alla Juve. Affrontare con grandi fattori di rischio una partita del genere non era il caso, c’è stato del buon senso e penso che il giudice sportivo dovrà tenerne conto nel giudizio di domani.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

Bielanski: “Milik? Adesso corre un rischio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Pd e M5s ‘approvano’ il nuovo Dpcm. Critiche da FdI e Lega