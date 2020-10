UNDER 16 – Benevento sconfitto dalla Fiorentina

Under 16 – La Fiorentina batte il Benevento.

Ore 15:30 allo stadio “Bertolozzi” di Scandicci inizia la partita tra Fiorentina e Benevento.

All’undicesimo minuto i viola di mister Galloppa vanno in vantaggio grazie ad un rigore realizzato da Picchianti, primo tempo non molto emozionante se non per il palo di Comuzzo al ventesimo minuto. Alla fine del primo tempo il risultato è di 1 a 0 per la Fiorentina.

Nella ripresa il Benevento attacca nella ricerca del pareggio, occasione al minuto 57 dove i ragazzi di mister Rocco hanno la possibilità di pareggiare su rigore, ma il portiere viola Tognetti non si fa trovare impreparanto, parando il tiro dal dischetto a Di Serio. La Fiorentina allunga il risultato con un gol di testa di Elia, realizzato su assist da calcio d’angolo. Finisce così la partita tra le due squadre, che vede la squadra di coach Galloppa uscirne vincitrice sul risultato di 2 a 0.

Nel prossimo turno, Domenica 18 ottobre, ci sarà il derby Benevento-Napoli.

