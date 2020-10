Bielanski: “Milik? Adesso corre un rischio”

Bielanski culla situazione di Milik a Napoli

Stefan Bielanski, giornalista, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli esprimendosi sulla situazione Milik. Ecco quanto dichiarato:

Arek Milik sostiene che non c’erano gli accordi con i club che lo volevano, e per questo è rimasto a Napoli. Da quello che mi risulta, però, lui è stato molto più vicino alla Roma che alla Juventus. Un portale vicino alla Roma mi chiese anche un giudizio, un parere personale, perché stavano aspettando l’ufficialità del trasferimento di Milik. La situazione è molto difficile. Il calciatore parla di stima nei confronti del Napoli e dei tifosi. Il tempo che ha passato indossando questa maglia, gli rimarrà sicuramente impresso. Milik deve capire che cosa potrà accadere più avanti perché non può rischiare di perdere la nazionale. Se non giocherà con il Napoli, nè con un’altra squadra, difficilmente potrà partecipare agli Europei: corre un grosso rischio.”

