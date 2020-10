NAPOLI FEMMINILE – Eleonora Goldoni testimonial del Giro d’Italia

Eleonora Goldoni, calciatrice del Napoli femminile ha partecipato alla Corsa Rosa di Roccaraso-Aremogna in qualità di testimonial del 103° Giro d’Italia di Roccaraso-Aremogna. La corsa è stata organizzata in collaborazione con il CONI, che ha selezionato oltre venti atleti, e RCS.

Durante la manifestazione la Goldoni ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti al suo futuro al Napoli femminile e la Nazionale. Queste le sue parole:

I progetti futuri sono tantissimi. Calcisticamente ho degli obiettivi ben chiari: adesso che sono tornata in campo, da domani si riprende a lavorare, con la nostra squadra vogliamo dimostrare il nostro valore. Le prime gare non sono andate come sperato, ma questo ci serve come motivazione per le gare future.

Dal punto di vista personale, voglio esprimermi al meglio in campo. La scorsa stagione non è stata delle migliori ma approfitterò dell’opportunità che mi ha dato il Napoli, è il momento giusto per la mia crescita e contribuire a quella della società e la squadra. Poi chissà, voglio riconquistare la maglia della Nazionale.