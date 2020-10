Napoli, si lavora ai rinnovi di Hysaj e Maksimovic

Napoli, si tratta con Hysaj e Maksimovic

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato che ha fatto il punto della situazione rinnovi di Hysaj e Maksimovic. Ecco quanto riportato:

“Il Napoli sta pensando ai rinnovi. Maksimovic-Hysaj? Sta cercando di collaborare con entrambi, anche se al momento sembra più collaborativo l’albanese. Hysaj fa anche un discorso di lungimiranza, restasse Gattuso nei prossimi anni ci sarebbe anche più possibilità di convincerlo. Il discorso ovviamente è su base economica, 2.8 senza rinegoziare nessun tipo di anno. Per Maksimovic qualche problema in più, sta valutando anche offerte dall’estero, Giuntoli lavora per chiarire il futuro di questi due.”

