LEGA PRO – Importante comunicato per le categorie Primavera

LEGA PRO – Novità per le categoria di Primavera.

La Lega Pro ha rilasciato le nuove indicazioni per le promozioni e retrocessioni per quanto riguarda i campionati di categoria Primavera, con il comunicato ufficiale n.56 del 13 ottobre 2020.

Nascerà ufficialmente la Primavera 4, che comporterà per la prossima stagione la divisione della categoria Primavera 3, attualmente con 60 squadre. Di conseguenza con la Primavera 4 le due categorie verranno divise in 30 squadre per una.

Per la stagione 2022-23 la Primavera 2, 3 e 4 ospiteranno 28 squadre per ogni categoria. Mentre per la stagione 2023-24 si avranno rispettivamente 32 squadre per la Primavera 2, 24 squadre per la Primavera 3 e 28 squadre per la Primavera 4.

Qui il comunicato con tutte le informazioni che riguardano gironi, promozioni e retrocessioni:

(LEGA PRO – COMUNICATO UFFICIALE N°56 DEL 13 OTTOBRE 2020)

