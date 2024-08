la Repubblica – Conte si è legato al dito la sconfitta: oggi confronto acceso con la squadra

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul nervosismo di Antonio Conte. L’allenatore non farà passare in sordina la sconfitta contro il Verona: “Il capocannoniere del terzo scudetto continua a restare ai margini del gruppo in attesa di essere ceduto. A Verona ha pesato molto però pure il forfait per una distorsione alla caviglia di Buongiorno, le cui condizioni saranno valutate oggi.

Conte ha concesso lo stesso un giorno di riposo alla squadra, ma al ritorno in campo il confronto tra allenatore e squadra sarà acceso. Nemmeno i ritardi sul mercato possono giustificare infatti un approccio così disastroso con il campionato. L’attacco non segna e la difesa è un colabrodo“.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

