X – Schira: “Folorunsho, accordo con la Lazio: Lotito offre 12mln e ADL ne chiede almeno 15”

Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, sui suoi canali social, ha annunciato una mossa di mercato. Michael Folorunsho, avrebbe trovato un accordo personale con la Lazio: “Folorunsho ha concordato con la Lazio i termini personali per un contratto fino al 2029. Lotito ha offerto al Napoli un prestito con obbligo di riscatto per un pacchetto complessivo di 12M. Il Napoli chiede di più (15M). Trattative in corso per cercare di raggiungere un accordo”.

