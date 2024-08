X – Dall’Inghilterra: “Il Chelsea ha rifiutato 30mln offerti dal Napoli per Lukaku”

Arriva dall’Inghilterra la notizia su Romelu Lukaku e il Napoli. A quanto pare il Chelsea non avrebbe preso bene la proposta dei partenopei, per il belga, da 5 milioni per il prestito più 25 per il riscatto. I Blues rimangono fermi sulla loro posizione formulando una contro richiesta, ma anche De Laurentiis non è intenzionato a salire.

Il giornalista inglese, Ben Jacobs, avrebbe lanciato la notizia sul suo profilo social: “A quanto pare il Chelsea ha comunicato al Napoli che vuole ancora almeno € 40 milioni per Romelu Lukaku. Prestito con € obbligo di 30 milioni destinato a essere rifiutato“.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

