Corriere dello Sport – Zerbin vicino al Monza: il club spinge per il ritorno dell’azzurro

L’edizione odierna del quotidiano, ha anticipato il possibile ritorno di Alessio Zerbin al Monza: “Il Monza spinge invece per il ritorno di Alessio Zerbin (25), che è in uscita dal Napoli e disponibile quindi a vivere una seconda avventura con la maglia dei biancorossi dopo quella della passata stagione. La pista è calda, caldissima, ma i colloqui tra le parti riprenderanno tra qualche giorno con l’obiettivo di arrivare ad un’intesa.

Non solo attacco: l’ad Adriano Galliani resta focalizzato sulla ricerca di un nuovo portiere e il nome in cima ai suoi pensieri è quello di Stefano Turati (22) del Sassuolo. I colloqui sono avviati, il Monza appare deciso ad affondare nonostante le resistenze dei neroverdi che non vorrebbero privarsi facilmente del loro giocatore”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

