Conteiro: “Gattuso verso la Fiorentina, Sarri andrà alla Roma”

Conteiro sul furo di Gattuso e Sarri

Il giornalista Marco Conteiro è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha dato aggiornamenti legati al futuro di Gattuso e Sarri. Ecco quanto dichiarato:

“La storia tra il Napoli ed il tecnico calabrese è finita. C’è stato un contatto molto concreto tra l’entourage del mister e la dirigenza del club viola. Per quanto riguarda i termini dell’accordo tra le parti, c’è già un contratto biennale da 2 milioni con opzioni per il terzo. C’è già un’intesa di massima, se ne ridiscuterà in estate. Credo che la strada di Sarri sia giallorossa, va alla Roma. Gattuso ne esce scottato da un’esperienza come quella di Napoli. La piazza di Firenze è perfetta per lui, come persona e come allenatore.”

