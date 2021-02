Coppa Italia: la probabile formazione del Napoli, Gattuso rivoluziona il modulo e gli interpreti

Il Napoli si appresta ad affrontare l’Atalanta nel match di stasera allo stadio Maradona valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna cerca di predire le mosse di Rino Gattuso in vista del match di Coppa Italia di stasera contro l’Atalanta valevole per l’andata delle semifinali, allo Stadio Diego Armando Maradona. Il quotidiano riferisce che il tecnico punterà sul 3-4-2-1 visto negli ultimi minuti di Napoli-Parma, il trio difensivo sarà composto da Maksimovic, Manolas e Koulibaly, con Di Lorenzo e Hysaj esterni, Demme (e non Zielinski) accanto a Bakayoko. In attacco Lozano con Insigne e Politano.

