Koulibaly ha scelto ancora il Napoli, il club alla ricerca del quarto difensore

L’edizione odierna di Tuttosport rivela la scelta di Kalidou Koulibaly: il calciatore ha scelto di restare a Napoli.

Koulibaly anche per questa finestra di mercato ha scelto il Napoli.

La decisione è arrivata direttamente dal senegalese, che ha ribadito al club partenopeo la sua volontà di rimanere in azzurro. Così il club avrà un pensiero in meno, tale da non dover andare alla ricerca di un big per il reparto difensivo, dunque basterà acquistare solo il quarto elemento che lo completi. In lista ci sarebbero: Andrea Cistana del Brescia e Becir Omeragic, centrale dello Zurigo e della Nazionale svizzera.

