Napoli: Politano assente, ci sono tre possibili sostituti

L’attaccante del Napoli Matteo Politano sarà assente contro il Genoa e ci sono tre azzurri che potrebbero prendere il suo posto.

Matteo Politano non prenderà parte alla sfida di campionato tra Genoa e Napoli a causa di un infortunio avvenuto quando era in ritiro con la Nazionale. L’edizione odierna di Tuttosport si concentra proprio sulla vicenda, in particolare su chi potrà sostituire l’azzurro.

Stando a quanto si legge il suo posto in campo potrebbe essere ricoperto da ben tre giocatori: Eljf Elmas, Jesper Lindstrom e Giacomo Raspadori.

Ecco di seguito le parole del noto quotidiano:

“Servirà subito un Napoli brillante per rispondere alla mini-fuga di Milan e Inter e domani a Marassi è quasi certo che si rivedrà Mario Rui sulla corsia sinistra, mentre è aperto il ballottaggio tra Elmas e Lindstrom per sostituire Politano che ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo insieme a Gollini. Ma non è escluso che alla fine possa spuntarla Raspadori.”

