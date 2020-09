Corbo, Napoli: “Scudetto? Prematuro parlarne ora, serve equilibrio”

Antonio Corbo ha parlato del Napoli e delle ambizioni per il suo campionato

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Marte Sport Live”. Durante il suo intervento si è soffermato sul 4-2-3-1 utilizzato nella partita contro il Genoa e dei possibili obbiettivi del Napoli di questa stagione, facendo anche riferimento alla possibilità di competere per lo Scudetto. Queste le sue dichiarazioni:

“Profilo basso in vista della Juve? Questa è la sindrome che ha condannato l’ambiente a grandi delusioni. Non dimentico la vittoria a Torino con gol di Koulibaly, quella notte sembrava che avessimo già vinto lo Scudetto ma poi arrivarono solo delusioni come l’arbitraggio di Inter-Juventus e l’espulsione di Koulibaly a Firenze. Non bisogna parlare di Scudetto fino alle ultime giornate di campionato. Il 4-2-3-1? La squadra domenica era sbilanciata ma rischiando molto hai la possibilità di segnare. Mettersi con la squadra chiusa e giocare a palla avvelenata come a Parma non va bene però. Bisogna trovare l’equilibrio. Spiace dirlo ma l’infortunio di Insigne ha contribuito, con il cambio di Elmas”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Criscitiello annuncia – 12 positivi al Genoa, tamponi a tappeto anche al Napoli

Calciomercato, Vecino può arrivare. La strategia di ADL per accontentare Gattuso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB