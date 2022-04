Corbo: “Spalletti che macello nel secondo tempo con la Roma: dopo sembrava parlasse dalla luna”

Corbo su Spalletti e la gara con la Roma

Antonio Corbo è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del calcio Napoli.

Corbo:

“Il Napoli non si è mai sentito in lotta per lo scudetto. Invidio Spalletti per il distacco con cui ha raccontato questi risultati negativi in casa. Sembrava parlasse dalla Luna, è come se lui non avesse vissuto la gara. Il Napoli non ha mai creduto allo scudetto altrimenti avrebbe sputato sangue nelle gare che non è riuscito a vincere. Spalletti ha fatto un macello nel secondo tempo con una serie di cambi sbagliati. Il Napoli ora deve giocare per difendere la Champions in questo momento”

