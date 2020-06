Coronavirus Italia, riaprono le scuole: ecco come

Mascherina non in aula me in tutte le aree comuni degli istituti e lezioni (presumibilmente solo per gli istituti superiori) di 40 minuti per permettere doppi turni. Sono queste le prime due importanti novità alle quali sta pensando la task force della Regione Siciliana costituita per far rientrare in classe gli studenti che, verosimilmente, sull’isola avverrà dopo metà settembre.

Il piano per le riaperture, come si legge in un articolo del Giornale di Sicilia, non indicherà una sola soluzione ma a seconda degli alunni iscritti, della sede e del tipo di lezioni ogni dirigente scolastico utilizzerà una o più idee messe sul tavolo dalla Regione. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia ci saranno regole più specifiche.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Corbo difende Ancelotti: “Calciatori troppo immaturi per uno come lui”

Inter, tanti dubbi per Conte in vista della Coppa Italia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sfruttavano lavoro per mascherine