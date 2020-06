Coronavirus, le imprese: “Niente ferie, lavoreremo anche ad agosto”

Per ora è un’idea che sta prendendo piede tra le imprese nel Nord, dal Piemonte al Veneto: ora che è ripartita la Fase 2, sarebbe un peccato fermarsi ad agosto per le ferie. Soprattutto per le aziende che hanno centinaia di ordini inevasi per il lockdown. “E’ un obbligo morale non fermare la produzione”, spiega Enrico Carraro della Confindustria veneta. In molti settori si guarda con interesse agli effetti di alcune misure del governo, come l’ecobonus.