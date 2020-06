Coronavirus, 379 casi in Italia: in Lombardia la metà dei deceduti

È tornato a crescere il numero dei nuovi positivi in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile, sono in totale 379 quelli rilevati ieri. Il giorno precedente erano stati 202. Preoccupante il dato della Lombardia, Regione più colpita d’Italia dalla pandemia, che segna 252 contagi in più dopo i +99 del giorno prima. Anche il Piemonte segnala un dato non incoraggiante, con un +42, nelle 24 ore precedenti si era registrato un +26. Diminuiscono invece i decessi, che sono 53 contro i 71 di mercoledì. La metà delle morti sono avvenute in Lombardia.

Nel mondo sono ormai più di 7,5 milioni i casi confermati di coronavirus. È quanto emerge dai dati aggiornati della Johns Hopkins University che parlano di 7.514.559 di contagi a livello globale. I decessi sono 421.458. Gli Usa restano il Paese più colpito con 2.023.347 di casi e 113.820 morti

