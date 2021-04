Cosmi: “Ne abbiamo fatti tre al Napoli ma non è bastato”!

L’allenatore del Crotone, Serse Cosmi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky a margine della sconfitta in casa del Napoli.

Cosmi elogia la prestazione dei suoi rimarcando anche le partite contro Lazio e Bologna ma il suo Crotone non raccoglie punti. Il Crotone è riuscito a recuperare il doppio svantaggio sul Napoli, anche nel finale di gara, sul 4-3 per gli azzurri, i calabresi sono stati propositivi ed hanno creato preoccupazioni agli uomini di Gattuso. Nonostante le buone prestazioni offerte da quando Cosmi è sulla panchina rossoblù, il Crotone non riesce a staccarsi dall’ultimo gradino della massima serie.

Mister, problemi in difesa?

“Non ricorda da quanto tempo il Napoli non incassava così tanto in casa, però abbiamo preso 4 gol, al Bologna ne abbiamo fatti due ma ne abbiamo presi tre ne secondo tempo. Il calcio è fatto di equilibrio e paghiamo a caro prezzo gli errori che commettiamo in fase difensiva. Inoltre non siamo particolarmente fortunati, non me ne vogila Di Lorenzo ma ci mancava anche un suo gol di sinistro, che di certo non è il suo forte.”

Sulla costruzione dal basso…

“Le nuove norme hanno fatto si che il calcio sia cambiato. È una nuova situazione di gioco che ha incuriosito ed ingolosito molti allenatori. Sento dire che chi esce sistematicamente dal basso vuol dire che ci lavora ma io non la penso così. Oggi abbiamo preso tre gol sbagliando proprio le uscite, al Crotone non vogliamo proporre la costruzione dal basso ma la distruzione, abbiamo un calciatore come Simy che gioca di testa 8 palle su 10, per quale motivo devo mettere in difficoltà Luperto e rischiare avendo contro uno come Osimhen? Nascono errori in uscita quando si vogliono giocare palloni difficili a tutti i costi.”

Chi è più forte tra Simy e Messias?

“In tutte le squadre del nostro campionato ci sarebbe spazio per uno come Messias. Non dico in quelle di media-bassa fascia, dico proprio in tutte. Può fare bene sia da mezzala, se affiancato da un compagno di struttura, che da seconda punta. Simy ha la capacità di essere uno straordinario realizzatore. In carriera ho avuto la fortuna di allenare calciatori di grande livello ma nessuno così continuo nella realizzazione. Anche per lui vale quanto detto per Messias, può giocare in tante squadre di Serie A ma, guardando al gol di oggi, Messias è di un’altra qualità”

Maura Montuori

