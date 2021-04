Zazzaroni punge la Juventus: “Sono consapevoli di non averne più!”

Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni analizza la fase finale di questo campionato.

Secondo Zazzaroni lo Scudetto sarà nerazzurro mentre la Juventus rischia una clamorosa esclusione dalla Champions.

“L’Inter è da settimane la lepre che scappa, sempre meno spaventata si volta indietro e non trova più i cani che la inseguivano”. In merito alla Juventus aggiunge che la gara con il Napoli “è stata rinviata tante volte quanto un appuntamento con l’idraulico e si ha la netta impressione che la Juve conviva con la consapevolezza di chi sa di non averne più”.

