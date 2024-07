La Gazzetta dello Sport – Costacurta: “Fonseca al Milan? Non mi entusiasma, avrei puntato su Conte o Sarri”

Alessandro Costacurta, grande intenditore in casa Milan, che per una carriera intera ha lavorato per i rossoneri, e che conosce perfettamente l’ambiente, ha rilasciato un’intervista per parlare dell’arrivo di Paulo Fonseca:

“Non mi ha entusiasmato, ma al tempo stesso non mi va di criticare la decisione presa perché Fonseca è una brava persona un professionista serio. Io avrei preferito un altro allenatore perché i tifosi avevano bisogno di qualcuno che li facesse… sognare. Ai miei tempi chi faceva sognare erano i calciatori che venivano acquistati, mentre ora i grandi colpi di mercato non sono possibili. La scelta del tecnico non può essere fatta pensando alla gente, ma insomma…”.

Lei su chi avrebbe puntato?

“Su uno che ha il colpo di genio: Conte, De Zerbi o Sarri. Mi piace anche Thiago Motta che però da tempo aveva già preso una certa direzione. Per la filosofia del Milan riconosco che Fonseca sia la scelta giusta, il tecnico più allineato al nuovo corso. Il portoghese ha dimostrato di essere un buon allenatore, ma non so se riuscirà a riportare i rossoneri a vincere”.

