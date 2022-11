La Gazzetta dello Sport – Cragno è un vecchio pupillo di ADL: può arrivare a gennaio.

Alessio Cragno è un vecchio pupillo di ADL, e secondo le indiscrezioni del quotidiano, il Napoli starebbe pensando di affondare il colpo a gennaio, e farlo approdare in azzurro come vice Meret. Ad oggi il portiere non sta trovando molto spazio al Monza, e il piano sembrerebbe poter andare a buon fine. Sirigu, fino ad ora, non ha dato alcuna sicurezza alla dirigenza azzurra che, a causa di svariati problemi muscolari, è costretta a privarsene. Inoltre, i giovani Marfella e Idasiak non sembrano dare le adeguate garanzie per il ruolo di vice Meret.

Fonte foto: Instagram @alecragno28

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ESCLUSIVA FA: “SpaccaNapoli”, intervista ai creatori del gioco

Dimissioni Juventus – La lettera di Agnelli ai dipendenti: “Momento delicato, meglio lasciare tutti insieme”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Polizia trova a Milano armi e divise false, un arresto