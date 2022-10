Cremonese-Napoli, Alvini: “Può essere un’opportunità”

Massimiliano Alvini interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga della Cremonese contro il Napoli.

Il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini è intervenuto in conferenza stampa in occasione della sfida contro il Napoli. Quest’ultima si terrà nella giornata di domani, precisamente alle ore 18:00 presso lo Stadio Giovanni Zini.

Di seguito le sue parole:

“Per la Cremonese questa potrebbe essere una grande opportunità. Sappiamo la forza del Napoli, del momento che stanno vivendo. Abbiamo grande rispetto, ma per noi è un’opportunità per misurarci contro avversari forti. Per noi è stata una settimana complicata, abbiamo avuto qualche problema. Hendry sarà assente, è tornato dalla Nazionale infortunato; Chiriches sta proseguendo il suo percorso di recupero. Non c’è Ghiglione per malanni di stagione ed è stata una settimana complicata per Okereke e Pickel che hanno saltato tre e due allenamenti e non credo saranno a disposizione dal principio. Ci proveremo per David, ma non credo ce la faremo. Contro il Napoli è una grandissima opportunità per migliorarsi e misurarsi. Questo è quello che vogliamo fare. Più l’avversario è difficile più è bello poterci giocare. Dal punto di vista psicologico abbiamo fatto questo, io mi fido tantissimo della squadra perché stiamo crescendo, mi fido del lavoro che facciamo come staff.”

Sul modulo che schiererà in campo afferma:

“Avrei voluto rischierare la stessa base di Lecce, ma le condizioni fisiche di alcuni giocatori mi portano sicuramente a dover fare 2-3 cambiamenti, sono obbligato. Vediamo se sarà possibile il 4-2-3-1 o se dovremo modificare qualcosa. Ciofani sta bene, è il nostro capitano e lo riconosciamo tutti come leader. Anche contro il Lecce ha fatto una partita importante. Io mi fido dei miei giocatori. Sulle fasce ci sono Valeri, Sernicola, Quagliata che fa sempre la sua parte ed anche Ghiglione. Siamo giovani ed bbiamo prospettive di crescita.

Sui numerosi tifosi che saranno presenti dice:

“Fino a oggi siamo stati noi in difetto anche se ci abbiamo sempre messo amore e sentimento in tutte le gare. Siamo noi che vorremmo regalare una gioia importante ai tifosi. Abbiamo fatto di tutto anche a Lecce, in casa i tifosi ci hanno sempre spinto e quella di domani è una grande opportunità. Faremo di tutto e siamo consapevoli delle difficoltà che ci saranno, la affronteremo con umiltà.”

Qualche parola anche sul dualismo Radu-Carnesecchi:

“Gioca Radu perché Marco viene da un’operazione chirurgica e al momento la situazione è questa. Ho grandi portieri, da Radu a Saro passando per Carnesecchi. Faccio sempre delle scelte.”

Sui complimenti ricevuti:

“Alvini non è stato bravo. Alla Cremonese di oggi mancano dei punti e penso che sia chiaro a tutti. Non è un alibi, devo dire che la squadra sta crescendo e ha le idee chiarissime. Il fatto di aver cambiato dimostra che siamo aperti e non rigidi, intransigenti. Siamo uniti, c’è il dialogo e lavoriamo, abbiamo voglia di farlo. Giro i complimenti ai miei calciatori.”

Infine, sul centrocampista azzurro Lobotka:

“Credo che attualmente sia uno dei centrocampisti più forti d’Europa, se non del mondo. Non perde mai la palla, è straordinario e lo sapevo perché conosco alcune persone che l’hanno allenato anni fa e mi parlavano molto del modo in cui è cresciuto. Gli faccio i complimenti, ha davanti a sé un futuro meraviglioso. In questo momento però io tifo per i miei calciatori. Per fermarlo avevo le idee chiare, ma in settimana si è complicato tutto. Dobbiamo valutare un paio di situazioni.”

Fonte foto: Facebook, U. S. Cremonese

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cremonese-Napoli, l’aspetto per gli azzurri da non sottovalutare

Cremonese-Napoli, Raspdori o Simeone? Il probabile favorito

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il nipote della donna scomparsa nel Reatino indagato per omicidio