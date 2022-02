Criscitiello: “Probabilmente l’Inter vincerà lo scudetto”

Lotta scudetto, parla Criscitiello

Lotta scudetto, parla Michele Criscitiello attraverso il suo editoriale per TMW:

“Probabilmente vincerà lo scudetto. Probabilmente andrà a casa in Champions League. Sta di fatto che l’Inter si è persa. Dal post derby, Simone Inzaghi non trova più la ‘sua’ Inter. Non è finita, certo. I cali ci sono in tutte le squadre nel corso dei dieci mesi di campionato. Vince chi fa durare i periodi difficili il meno possibile. Gli allarmi sono, in ordine: gli ultimi 20 minuti con il Milan, i primi 45 minuti di Napoli, l’approccio con il Sassuolo con conseguente sconfitta e il pareggino con il Genoa per 0-0. L’allarme attacco c’è. Poi se sia colpa di Lautaro o di tutta la squadra lo dovrà capire l’allenatore ma se oggi parliamo di Juventus di nuovo in corsa per lo scudetto facciamo ridere tutta Europa”.