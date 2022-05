Criscito: “La nostra gente non merita la Serie B, paghiamo le conseguenze dei nostri errori”

Il difensore dei grifoni parla dopo la sconfitta che condanna quasi definitivamente i suoi alla retrocessione in Serie B

Domenico Criscito parla ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 3-0 subita dai suoi contro il Napoli

Queste le sue parole:

“Insigne? Oggi è una giornata che non dimenticheremo né io né lui ma per motivi diversi. Futuro? Ho ancora un anno di contratto, vedremo cosa succederà. Sono d’accordo [con il presidente ndr.] come squadra e società abbiamo fatto tanti errori e ne paghiamo le conseguenze, la tifoseria meritava altro, sono sempre stati fantastici. Oggi abbiamo fatto un mezz’ora ad alto livello ma quando arrivi tante volte davanti alla porta e non segni è dura, il Napoli no ha perdonato e noi abbiamo sprecato troppo. Sono arrivati 4/5 giocatori nel mercato e non abbiamo lavorato insieme nel ritiro, quando cambi tre allenatori qualcosa non va. La nostra gente non merita la Serie B“.

