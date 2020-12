Crisi Napoli – Tutto il peso dell’assenza di Osimhen

Victor Osimhen, con appena 2 gol, è stato il trascinatore del Napoli.

I numeri non mentono, li mette insieme Il Napolista ed emerge che senza Osimhen il Napoli non riesce a ritrovarsi:

“Cinquanta giorni senza Victor Osimhen. E si sentono tutti. Li sente il Napoli. Maledettamente. Ben più della miastenia che affligge Gattuso e che adesso la narrazione pone alla base del calo di rendimento degli azzurri. Una ipotesi che a nostro avviso non è giusta per lo stesso allenatore che non può essere relegato al ruolo di sergente maggiore Hartman o di motivatore. Gattuso spesso si presta a questa retorica populistica ma siamo certi che in cuor suo non vi aderisca. Purtroppo per lui finché non ne prenderà ufficialmente le distanze, ne sarà sempre perseguitato.

Torniamo a Osimhen e al suo infortunio alla spalla patito in una gara di qualificazione per la Coppa d’Africa. L’attaccante nigeriano ha cambiato il ritmo e il modo di giocare del Napoli di Gattuso. Lo ha reso verticale. Ha mandato in soffitta quel tocca-a-me-tocca-a-te che spesso ha contraddistinto le prestazioni della squadra e che lui ha spazzato via con quel secondo tempo a Parma.”

