Tuttosport – Da Torino, Simeone è un obiettivo concreto: l’ultima parola è di Conte

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul mercato in entrata del Torino. L’obiettivo principale di Cairo, per sostituire Duvan Zapata, è Giovanni Simeone. La richiesta economica del Napoli è intorno ai 15 milioni di euro, cifra momentaneamente non trattabile.

Al momento, però, si può discutere sulla possibile formula. Tuttavia Aurelio De Laurentiis, non ha aperto a un prestito con diritto di riscatto, nonostante sia la formula preferita dal Torino. La proposta è di un prestito con obbligo di riscatto, che darebbe al Napoli la certezza di incassare la cifra in estate. A oggi, però, l’ultima parola è di Antonio Conte, ma i granata hanno la necessità di assicurarsi il sostituto di Zapata, nei primi giorni di gennaio.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

