Dal Brasile – Alemao ricoverato per COVID, è grave

Tanta preoccupazione dunque per l’ex azzurro, dopo che il Covid (probabilmente) gli ha già portato via mamma Margherita: “Non so perché mia madre sia morta – raccontava solo pochi mesi fa Alemão – Nessuno ci ha detto niente, non ho neanche potuto salutarla: la tosse è diventata polmonite e lei se n’è andata in quattro giorni, Al cimitero eravamo solo i parenti più stretti, figli e nipoti, e ci hanno permesso di restare solo per dieci minuti. Vorrei solo capire se me l’ha portata via il Covid-19 oppure il destino”.”